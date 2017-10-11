Порошенко прокомментировал высказывание президента Чехии по Крыму

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он не согласен со словами своего чешского коллеги Милоша Земана о том, что вопрос возвращении Крыма закрыт, пишет Корреспондент .

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - заявил глава украинского государства во время выступления на заседании ПАСЕ в Страсбурге.

Порошенко также отметил, что трибуна Ассамблеи была создана не торговли территориями за деньги, нефть или газ.

"Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", - заявил украинский президент.

При этом он призвал ПАСЕ усилить защиту прав человека и свобод на оккупированных территориях.

"Призываю также Ассамблею продолжать уделять особое внимание вопросу соблюдения прав человека в оккупированном Крыму и Донбассе. Только пристальное внимание к этим регионам сможет сколько-нибудь ослабить нынешние преследования", - подчеркнул Порошенко.