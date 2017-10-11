Парасюк отреагировал на заочный арест в России

MIGnews.com.ua

Народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что он не первый и не последний, кого в России заочно арестовывают. Таким образом парламентарий прокомментировал информацию о признании его российским судом причастным к нападению на генконсульство РФ во Львове в 2016 году, пишет Обозреватель .

"Я не первый и не последний против кого они будут применять такие действия. Не нужно акцентировать на этом внимание. Жить дальше. Я в Россию ехать не собираюсь. Касательно международного розыска? Посмотрим, что они предпримут дальше, в какие инстанции они будут подавать документы", - заявил Парасюк.