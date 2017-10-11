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Парасюк отреагировал на заочный арест в России
11.10.2017 13:52

Парасюк отреагировал на заочный арест в России

Народный депутат Украины Владимир Парасюк заявил, что он не первый и не последний, кого в России заочно арестовывают. Таким образом парламентарий прокомментировал информацию о признании его российским судом причастным к нападению на генконсульство РФ во Львове в 2016 году, пишет Обозреватель.

"Я не первый и не последний против кого они будут применять такие действия. Не нужно акцентировать на этом внимание. Жить дальше. Я в Россию ехать не собираюсь. Касательно международного розыска? Посмотрим, что они предпримут дальше, в какие инстанции они будут подавать документы", - заявил Парасюк.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в России заочно арестовали народного депутата Украины Владимира Парасюка и еще троих украинцев -  Владимира Романцова, Алексея Бакая и Владимира Назаренко - за "нападения" в 2014-2016 годах на российские посольства в Киеве и Львове.

Теги материала: Парасюк, Россия, арест
Новости СМИ2
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