Россия хочет выслать из страны 150 американских дипломатов

MIGnews.com.ua

Россия рассматривает возможность выслать из страны 150 американских дипломатов. Такое заявление сделал директор департамента Северной Америки Министерства иностранных дел Российской федерации Георгий Борисенко, сообщают РИА Новости .

По словам российского дипломата, подобный шаг будет местью РФ "за ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США".

"Что касается ответа, мы сказали, в том числе публично, что в дипломатии существует нерушимый принцип взаимности, и американцы про это прекрасно знают… Не исключаем никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств", - отметил Борисенко.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время в американской дипмиссии работают 455 сотрудников, в то время как в США находятся только 300 российских дипломатов.

"Численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже", - заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.