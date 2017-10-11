Во Франции заявили о разногласиях с Россией по Украине

MIGnews.com.ua

Париж и Москва имеют существенные разногласия по ряду вопросов, в частности в Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет Интерфакс-Украина .

"У нас есть существенные разногласия. По восточной Украине, по Крыму и по подходу в отношении урегулирования ситуации в Сирии. Необходимо вести диалог по этим вопросам. Это именно то, что инициировал президент Франции, когда принял в Версале Владимира Путина", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.

Относительно ситуации на Донбассе, то, по мнению главы французского МИДа, Россия должна быть заинтересована в продвижении минского процесса, поскольку это будет означать ослабление санкций.

Кроме того, говоря о сирийском кризисе, Ле Дриан выразил надежду, что Россия будет способствовать стабилизации обстановки.

"Мы хотим, чтобы Россия действительно играла роль в установлении мира в Сирии", - подчеркнул французский министр.