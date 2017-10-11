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Кабинет министров выделил 100 млн гривен на охрану военных складов
11.10.2017 12:57

Кабинет министров выделил 100 млн гривен на охрану военных складов

Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на повышение уровня защищенности военных складов. Соответствующее распоряжение правительство приняло во время заседания в среду, 11 октября.

Согласно документу, деньги возьмут из резервного фонда государственного бюджета.

"Проект распоряжения правительства о выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Украины. Проект разработан с целью выделения из резервного фонда средств в сумме 100 млн грн на выполнение работ по повышению защищенности наших объектов", - прокомментировал данное решение министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, во вторник, 26 сентября, в поселке Калиновка Винницкой области на 48 арсенале воинской части А1119 произошли взрывы боеприпасов, что пивело к задержке десятков поездов и эвакуации более 30 тысяч человек.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ходе разминирования территории после взрывов на складах боеприпасов в Калиновке спасатели обнаружили почти 1 700 взрывоопасных предметов.

Теги материала: Кабинет Министров, склад оружия, деньги, охрана
Новости СМИ2
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