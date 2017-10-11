Кабинет министров выделил 100 млн гривен на охрану военных складов

MIGnews.com.ua

Кабинет министров Украины выделил 100 миллионов гривен на повышение уровня защищенности военных складов. Соответствующее распоряжение правительство приняло во время заседания в среду, 11 октября.

Согласно документу, деньги возьмут из резервного фонда государственного бюджета.

"Проект распоряжения правительства о выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Украины. Проект разработан с целью выделения из резервного фонда средств в сумме 100 млн грн на выполнение работ по повышению защищенности наших объектов", - прокомментировал данное решение министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, во вторник, 26 сентября, в поселке Калиновка Винницкой области на 48 арсенале воинской части А1119 произошли взрывы боеприпасов, что пивело к задержке десятков поездов и эвакуации более 30 тысяч человек.