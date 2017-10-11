МИД Украины направил врачей к удерживаемому в России Грибу

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины направило к удерживаемому в России гражданину Украины Павлу Грибу врачей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали российские власти допустить медиков к украинцу и разрешить им осмотреть Павла.

В связи с письмом ЕСПЧ, направленному адвокату задержанного, в котором содержится просьба предоставить указанному институту выводы украинских врачей о состоянии здоровья Павла Гриба, Генконсульством направлено к российской стороне очередные обращения с требованием о допуске определенных Министерством здравоохранения украинских медиков в период с 12 по 15 октября 2017 года. Учитывая позицию Европейского суда по правам человека, Киев не ожидая решения российской стороны о допуске украинских врачей к задержанному Павла Гриба, руководствуясь соответствующим решением ЕСПЧ, отправил сегодня украинских медиков в Россию, - отмечается в сообщении.

При этом в украинском МИДе подчеркнули, что неоднократно направляли российской стороне ходатайство о предоставлении разрешения на обследование Павла Гриба украинскими врачами, однако ответа не получали.