Референдум в Каталонии: испанское правительство проведет экстренное заседание

Испанское правительство поведет в среду, 11 октября, экстренное заседание, пишет Радио Свобода.
По итогам заседания ожидается выступление премьер-министр Испании Мариано Рахоя в парламенте.
Стоит отметить, что накануне вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария заявила, что из-за провозглашения независимости Каталонии Карлесом Пучдемоном регион оказался на пути "крупнейшей в истории неопределенности".
Как сообщал MIGnews.com.uа, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти региона приняли решение отложить односттороннее объявление о своей независимости от Испании.
Ранее мэр Барселоны Ада Колау раскритиковала одностороннее провозглашение независимости Каталонии. По ее словам, результаты референдума, прошедшего в воскресенье, 1 октября, не являются "основанием для объявления независимости региона".