Референдум в Каталонии: испанское правительство проведет экстренное заседание

MIGnews.com.ua

Испанское правительство поведет в среду, 11 октября, экстренное заседание, пишет Радио Свобода .

По итогам заседания ожидается выступление премьер-министр Испании Мариано Рахоя в парламенте.

Стоит отметить, что накануне вице-премьер-министр Испании Сорайя Саенс де Сантамария заявила, что из-за провозглашения независимости Каталонии Карлесом Пучдемоном регион оказался на пути "крупнейшей в истории неопределенности".

Как сообщал MIGnews.com.uа, глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что власти региона приняли решение отложить односттороннее объявление о своей независимости от Испании .