Скандальный закон об образовании: Венгрия угрожает Украине санкциями

Европейский союз может ввести экономические ограничительные меры в отношении Украины из-за закона об образовании. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РБК-Украина.
"Если Украина не примет необходимые меры (по образованию, - ред.) то могут вступить в силу штрафные санкции ЕС в сфере торговли, потому что условия Ассоциации содержат договоренность о свободной торговле, которая открывает перед Украиной европейские рынки. Таким образом, если докажут, что Украина нарушила основные принципы соглашения об ассоциации с ЕС, то это может стать привести к торговым и экономическим санкциям", - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.
Кроме того Сийярто вновь заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшие евроинтеграционные шаги Украины до тех пор. пока Киев не изменит закон об образовании.
Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон Украины об образовании нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, и заявил о намерении инициировать пересмотр соглашения. В то же время журналист Рикард Йозвяк сообщил, что Совет Европейского союза отклонит попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной из-за закона об образовании.