Скандальный закон об образовании: Венгрия угрожает Украине санкциями

MIGnews.com.ua

Европейский союз может ввести экономические ограничительные меры в отношении Украины из-за закона об образовании. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет РБК-Украина .

"Если Украина не примет необходимые меры (по образованию, - ред.) то могут вступить в силу штрафные санкции ЕС в сфере торговли, потому что условия Ассоциации содержат договоренность о свободной торговле, которая открывает перед Украиной европейские рынки. Таким образом, если докажут, что Украина нарушила основные принципы соглашения об ассоциации с ЕС, то это может стать привести к торговым и экономическим санкциям", - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Кроме того Сийярто вновь заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшие евроинтеграционные шаги Украины до тех пор. пока Киев не изменит закон об образовании.