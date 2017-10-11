В Украине стартует пенсионная реформа

MIGnews.com.ua

В среду, 11 октября, в силу вступил закон о повышении пенсий, который также запускает пенсионную реформу.

Накануне закон был опубликован в официальном издании Верховной Рады Голос Украины.

Стоит отметить, что в соответствии с законом, с 1 октября текущего года применяются положения о повышении пенсий.

Напомним, народные депутаты Украины во вторник, 3 октября, поддержали пенсионную реформу. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что принятие реформы позволит повысить пенсии девяти миллионам украинцев .