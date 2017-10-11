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В Украине стартует пенсионная реформа
11.10.2017 11:47

В Украине стартует пенсионная реформа

В среду, 11 октября, в силу вступил закон о повышении пенсий, который также запускает пенсионную реформу.

Накануне закон был опубликован в официальном издании Верховной Рады Голос Украины.

Стоит отметить, что в соответствии с законом, с 1 октября текущего года применяются положения о повышении пенсий.

Напомним, народные депутаты Украины во вторник, 3 октября, поддержали пенсионную реформу. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что принятие реформы позволит повысить пенсии девяти миллионам украинцев.

Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября. В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что часть украинцев получат повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре

 

Теги материала: Украина, пенсионная реформа, закон
Новости СМИ2
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