В Украине стартует пенсионная реформа

В среду, 11 октября, в силу вступил закон о повышении пенсий, который также запускает пенсионную реформу.
Накануне закон был опубликован в официальном издании Верховной Рады Голос Украины.
Стоит отметить, что в соответствии с законом, с 1 октября текущего года применяются положения о повышении пенсий.
Напомним, народные депутаты Украины во вторник, 3 октября, поддержали пенсионную реформу. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что принятие реформы позволит повысить пенсии девяти миллионам украинцев.
Как сообщал MIGnews.com.ua, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионеры получат пересчитанные пенсии до 25 октября. В свою очередь вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что часть украинцев получат повышенные пенсии не в октябре, а в ноябре.