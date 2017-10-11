В России заочно арестовали нардепа Парасюка

MIGnews.com.ua

В России заочно арестовали народного депутата Украины Владимира Парасюка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

По полученным данным, кроме Парасюка заочно арестовали еще троих граждан Украины. Их обвиняют в "нападениях" в 2014-2016 годах на российские посольства в Киеве и Львове.

Так, "арестованы" были Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко.

"На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всех украинцев объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.