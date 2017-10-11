Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В России заочно арестовали нардепа Парасюка
11.10.2017 11:38

В России заочно арестовали нардепа Парасюка

В России заочно арестовали народного депутата Украины Владимира Парасюка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

По полученным данным, кроме Парасюка заочно арестовали еще троих граждан Украины. Их обвиняют в "нападениях" в 2014-2016 годах на российские посольства в Киеве и Львове.

Так, "арестованы" были Владимир Романцов, Алексей Бакай и Владимир Назаренко.

"На основании собранных следствием доказательств, в том числе видеозаписей, полученных из открытых источников, и результатов судебных экспертиз, вынесены постановления о привлечении указанных лиц в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Назаренко и Парасюк также обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всех украинцев объявили в международный розыск. По ходатайству следствия суд заочно избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в субботу, 30 сентября, активисты нескольких патриотических организаций сожгли чучело президента России Владимира Путина возле консульства РФ в Одессе.

Теги материала: Россия, Следственный комитет, арест, Парасюк, посольство, нападение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [81] всего оценили 9
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Парасюк отреагировал на заочный арест в России
Важное
Парасюк отреагировал на заочный арест в России
Россия хочет выслать из страны 150 американских дипломатов
Важное
Россия хочет выслать из страны 150 американских дипломатов
Во Франции заявили о разногласиях с Россией по Украине
Важное
Во Франции заявили о разногласиях с Россией по Украине
МИД Украины направил врачей к удерживаемому в России Грибу
Важное
МИД Украины направил врачей к удерживаемому в России Грибу
РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты
Важное
РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты
Посольство Чехии о словах Земана по Крыму: Это личная точка зрения президента
Важное
Посольство Чехии о словах Земана по Крыму: Это личная точка зрения президента

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика