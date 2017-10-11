Журналист: ЕС не будет пересматривать Ассоциацию с Украиной

MIGnews.com.ua

Совет Европейского союза отклонит попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной из-за закона об образовании. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

"Венгрия вынесет на обсуждение совета министров иностранных дел 16 октября украинский закон об образовании, попытки пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной будут отклонены", - отметил жуналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон Украины об образовании нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС . В Министерстве иностранных дел Украины, в свою очередь, заявили, что позиция Киева по закону об образовании остается неизменной.