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Журналист: ЕС не будет пересматривать Ассоциацию с Украиной
11.10.2017 11:29

Журналист: ЕС не будет пересматривать Ассоциацию с Украиной

Совет Европейского союза отклонит попытки Венгрии пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной из-за закона об образовании. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter-аккаунте.

"Венгрия вынесет на обсуждение совета министров иностранных дел 16 октября украинский закон об образовании, попытки пересмотреть Соглашение об ассоциации с Украиной будут отклонены", - отметил жуналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон Украины об образовании нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В Министерстве иностранных дел Украины, в свою очередь, заявили, что позиция Киева по закону об образовании остается неизменной.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не захотел встретиться с украинским коллегой Павлом Климкиным для обсуждения языковой статьи закона об образовании.

Теги материала: Совет Европейского Союза, Венгрия, Соглашение об ассоциации, Украина
Новости СМИ2
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