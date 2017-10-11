Суд по делу Януковича перенесли: адвокат не явился на заседание

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько не пришел на заседание Оболонского районного суда, который рассматривает дело о государственной измене экс-главы украинского государства, пишет РБК-Украина.
"Суд снова перенес заседание по делу Януковича. Сторона защиты не появилась. Еще одной недели достаточно защитнику для согласования позиции, это прямое затягивание судебного процесса. Мы все доказательства подготовили и предоставили в суд", - заявил прокурор.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Максим Герасько попросил суд оплатить ему поездку к его подзащитному в Ростов-на-Дону для согласования правовой позиции. По словам адвоката, в настоящее время он не имеет никаких возможностей связаться со своим подзащитным.