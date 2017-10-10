Каталония отложила объявление независимости от Испании

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, Каталония отложила односттороннее объявление о своей независимости от Испании. Об этом заявил глава правительства автономии Карлес Пучдемон во время выступления в региональном парламенте, сообщает Корреспондент.

"Воля народа такова – Каталония должна стать независимым государством, республикой. Мы делаем этот шаг, уважая наших граждан, и предлагаем нашему парламенту отсрочить вступление в силу одностороннего провозглашения о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры", - заявил глава правительства Каталонии.

Он уточнил, что его сторонники "не преступники, не сумасшедшие и не путчисты".

Также Пучдемон признал необходимость начала диалога с Мадридом.

"Иначе мы не сможем добиться нашей цели - независимости!", - добавил Пучдемон.