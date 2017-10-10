РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты

MIGnews.com.ua

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил внимание на необходимость возобновления платежей в бюджет Совета от Российской Федерации, сообщает Европейская правда .

"Это не финансовая проблема. Просто недопустимо, когда страна-член не платит в бюджет организации. Если государство не платит, она не может быть членом", - заявил Ягланд.

Кроме этого, Генсек подчеркнул, что вклад России только 10% от всего бюджета Совета Европы. И так, как неизвестно, поступит платеж от РФ в следующем году, и Ягланд пытается договориться с российской стороной о восстановлении платежей.

"Если они не будут платить в следующем году, ситуация будет еще опаснее, в том числе политически. Но сейчас я сконцентрирован на поиске решения проблемы. Нам нужно решить, хотим ли мы иметь Россию в СЕ, или за пределами СЕ?" - отметил генсек.

Стоит отметить, что сам Ягланд заявил, что является сторонником сохранения России в составе организации.