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РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты
10.10.2017 19:29

РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд обратил внимание на необходимость возобновления платежей в бюджет Совета от Российской Федерации, сообщает Европейская правда.

"Это не финансовая проблема. Просто недопустимо, когда страна-член не платит в бюджет организации. Если государство не платит, она не может быть членом", - заявил Ягланд.

Кроме этого, Генсек  подчеркнул, что вклад России только 10% от всего бюджета Совета Европы. И так, как неизвестно, поступит платеж от РФ в следующем году, и Ягланд пытается договориться с российской стороной о восстановлении платежей.

"Если они не будут платить в следующем году, ситуация будет еще опаснее, в том числе политически. Но сейчас я сконцентрирован на поиске решения проблемы. Нам нужно решить, хотим ли мы иметь Россию в СЕ, или за пределами СЕ?" - отметил генсек.

Стоит отметить, что сам Ягланд заявил, что является сторонником сохранения России в составе организации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку.

Теги материала: ПАСЕ, Россия, неуплата, платежи
Новости СМИ2
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