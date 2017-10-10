Посольство Чехии о словах Земана по Крыму: Это личная точка зрения президента

MIGnews.com.ua

Президент Чехии Милош Земан выразил личную точку зрения по аннексированному Крыму во время выступления в ПАСЕ. Такое заявление сделал советник-посланник, пресс-секретарь посольства Чехии в Украине Давид Машек, пишет УНИАН .

"Посольство зафиксировало появившуюся в СМИ информацию относительно выступления Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы. По данным СМИ, в некоторых частях выступления речь шла о его личной точки зрения", - говорится в сообщении.

Также в дипведомстве отметили, что комментировать слова главы государства нужно просить пресс-службу Офиса президента Чешской Республики.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине . По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии. Через некотрое время стало известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Милоша Земана .