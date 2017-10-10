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Посольство Чехии о словах Земана по Крыму: Это личная точка зрения президента
10.10.2017 18:35

Посольство Чехии о словах Земана по Крыму: Это личная точка зрения президента

Президент Чехии Милош Земан выразил личную точку зрения по аннексированному Крыму во время выступления в ПАСЕ. Такое заявление сделал советник-посланник, пресс-секретарь посольства Чехии в Украине Давид Машек, пишет УНИАН.

"Посольство зафиксировало появившуюся в СМИ информацию относительно выступления Земана в Парламентской ассамблее Совета Европы. По данным СМИ, в некоторых частях выступления речь шла о его личной точки зрения", - говорится в сообщении.

Также в дипведомстве отметили, что комментировать слова главы государства нужно просить пресс-службу Офиса президента Чешской Республики.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине. По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии. Через некотрое время стало известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Милоша Земана.

В то же время посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис назвал "циничным" высказывание чешского президента Милоша Земана об аннексии Крыма.

Теги материала: Чехия, посольство, Земан, президент, Крым
Новости СМИ2
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