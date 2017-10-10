В МИД РФ отреагировали на вступление в силу закона об особом статусе Донбасса

MIGnews.com.ua

Продление на год особого статуса Донбасса не решает ключевых проблем. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, пишут РИА Новости .

По словам российского дипломата, во время встречи помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером российская сторона призвала Вашингтон повлиять на Киев и побудить их выполнять Минские соглашения, в первую очередь в плане принятия постоянно действующего закона "Об особом статусе Донбасса".

"Одобренный на днях в Верховной Раде законопроект о продлении особого статуса лишь на один год - это паллиативный шаг, который не решает ключевых проблем. Как в случае и с предыдущим законом, этот законопроект, несмотря на требования минского "Комплекса мер", также не был согласован с представителями Донецка и Луганска. Разговор с американскими коллегами будет продолжен", - заявил Карасин.