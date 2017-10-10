Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
В МИД РФ отреагировали на вступление в силу закона об особом статусе Донбасса
10.10.2017 18:23

В МИД РФ отреагировали на вступление в силу закона об особом статусе Донбасса

Продление на год особого статуса Донбасса не решает ключевых проблем. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, пишут РИА Новости.

По словам российского дипломата, во время встречи помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером российская сторона призвала Вашингтон повлиять на Киев и побудить их выполнять Минские соглашения, в первую очередь в плане принятия постоянно действующего закона "Об особом статусе Донбасса".

"Одобренный на днях в Верховной Раде законопроект о продлении особого статуса лишь на один год - это паллиативный шаг, который не решает ключевых проблем. Как в случае и с предыдущим законом, этот законопроект, несмотря на требования минского "Комплекса мер", также не был согласован с представителями Донецка и Луганска. Разговор с американскими коллегами будет продолжен", - заявил Карасин.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 10 октября, в Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО.

Теги материала: Россия, МИД РФ, Донбасс, особый статус, закон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [48] всего оценили 8
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты
Важное
РФ пригрозили потерей членства в Совете Европы из-за неуплаты
Ягланд заявил о возможности выхода России из Совета Европы
Важное
Ягланд заявил о возможности выхода России из Совета Европы
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Важное
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
Арьев: Ягланд хочет снять санкции с России
Важное
Арьев: Ягланд хочет снять санкции с России
Венгрия намерена добиваться пересмотра Ассоциации Украина - ЕС: Киев отреагировал
Важное
Венгрия намерена добиваться пересмотра Ассоциации Украина - ЕС: Киев отреагировал
В МИД РФ выступили против размещения миротворцев на всей территории Донбасса
Важное
В МИД РФ выступили против размещения миротворцев на всей территории Донбасса

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017
Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика