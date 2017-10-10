Ягланд заявил о возможности выхода России из Совета Европы

MIGnews.com.ua

Россия обязана платить взносы в бюджет Совета Европы. Такое заявление сделал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время дебатов в ПАСЕ, пишет Европейская правда .

По полученным данным, Ягланд призвал депутатов не воспринимать платежи РФ только как финансовую проблему.

"Это не финансовая проблема. Просто недопустимо, когда страна-член не платит в бюджет организации. Если государство не платит, оно не может быть членом", - подчеркнул генсек.

При этом он напомнил, что вклад России составляет 10% бюджета Совета Европы.

Также Ягланд отметил, что не знает, поступит ли в следующем году платеж от РФ. В этом контексте он заявил о намерении договориться с россиянами о возобновлении платежей.

"Если они не будут платить в следующем году, ситуация будет еще небезопаснее, в том числе политически. Но сейчас я сконцентрирован на поиске решения проблемы, - отметил Ягланд. - Нам нужно решить, хотим ли мы иметь Россию в СЕ или за пределами СЕ".

Кроме того генсек Совета Европы подчеркнул, что он выступает за сохранение России в составе организации.