Ягланд заявил о возможности выхода России из Совета Европы

Россия обязана платить взносы в бюджет Совета Европы. Такое заявление сделал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время дебатов в ПАСЕ, пишет Европейская правда.
По полученным данным, Ягланд призвал депутатов не воспринимать платежи РФ только как финансовую проблему.
"Это не финансовая проблема. Просто недопустимо, когда страна-член не платит в бюджет организации. Если государство не платит, оно не может быть членом", - подчеркнул генсек.
При этом он напомнил, что вклад России составляет 10% бюджета Совета Европы.
Также Ягланд отметил, что не знает, поступит ли в следующем году платеж от РФ. В этом контексте он заявил о намерении договориться с россиянами о возобновлении платежей.
"Если они не будут платить в следующем году, ситуация будет еще небезопаснее, в том числе политически. Но сейчас я сконцентрирован на поиске решения проблемы, - отметил Ягланд. - Нам нужно решить, хотим ли мы иметь Россию в СЕ или за пределами СЕ".
Кроме того генсек Совета Европы подчеркнул, что он выступает за сохранение России в составе организации.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сообщил, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предпринимает попытки вернуть в сессионный зал ПАСЕ российскую делегацию.