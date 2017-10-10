Власти Польши выделили 2 млрд злотых на создание кибервойск

MIGnews.com.ua

Во вторник, 10 октября, правительство Польши выделило 2 миллиарда злотых (465 млн евро) на образование кибервойск, сообщает Польское Радио .

Стоит отметить, что о таком решении властей рассказал министр национальной безопасности Польши Антони Мацеревич.

По словам Мацеревича, кибервойска, процесс образования которых начался в Польше, в течение нескольких лет должны насчитывать не менее 1 тыс. солдат, способных вести борьбу в киберпространстве.

"В современном мире киберпространство является полем ведения военных действий не меньше, чем на суше, море, в воздухе и в космосе" - добавил министр национальной безопасности.

По данным источника, кроме решения о кибервойсках правительство Польши планирует увеличить полномочия Национального центра криптографии, создать бюро управления по организации кибернетических войск и назначение представителя Министерства национальной обороны по вопросам кибербезопасности.