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Власти Польши выделили 2 млрд злотых на создание кибервойск
10.10.2017 18:00

Власти Польши выделили 2 млрд злотых на создание кибервойск

Во вторник, 10 октября, правительство Польши выделило 2 миллиарда злотых (465 млн евро) на образование кибервойск, сообщает Польское Радио.

Стоит отметить, что о таком решении властей рассказал министр национальной безопасности Польши Антони Мацеревич.

По словам Мацеревича, кибервойска, процесс образования которых начался в Польше, в течение нескольких лет должны насчитывать не менее 1 тыс. солдат, способных вести борьбу в киберпространстве.

"В современном мире киберпространство является полем ведения военных действий не меньше, чем на суше, море, в воздухе и в космосе" - добавил министр национальной безопасности.

По данным источника, кроме решения о кибервойсках правительство Польши планирует  увеличить полномочия Национального центра криптографии, создать бюро управления по организации кибернетических войск и назначение представителя Министерства национальной обороны по вопросам кибербезопасности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, с 1 октября в Польше значительно снизили пенсионной возраст. Кроме этого, в польском Фонде социального страхования заявили, что денег в казне для будущих пенсионеров хватит.

Теги материала: кибервойна, кибербезопасность, Польша
Новости СМИ2
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