Перебийнис: Предложение президента Чехии по Крыму цинично

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис назвал "циничным" высказывание чешского президента Милоша Земана об аннексии Крыма, пишет издание Novinky.cz.
По словам украинского дипломата, он обеспокоенность предложением Земана, "который, по сути, предложил Украине получить финансовую компенсацию" за оккупацию полуострова.
"Предложение немного цинично, потому что мы должны не только смириться с потерей нашей территории, но и согласиться с тем, что репрессии против украинцев и крымских татар в Крыму российскими оккупантами продолжатся. Жаль, что такие слова исходят от президента Чешской Республики, который, к сожалению, также имел опыт оккупации и репрессий в своей истории", - заявил Перебийнис.
При этом он выразил надежду, что чешское общество не поддержит подобное предложение.
"Я уверен, что ценности, на которых стоит ЕС, никогда не станут предметом переговоров с Россией, которая сегодня нарушает международное право. Украина будет продолжать бороться за Крым, за свою территорию и надеяться на дальнейшую поддержку не только со стороны ЕС, но и на поддержку наших чешских друзей", - отметил украинский посол.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине. По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии. Через некотрое время стало известно, что Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление Милоша Земана.