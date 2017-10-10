Перебийнис: Предложение президента Чехии по Крыму цинично

MIGnews.com.ua

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис назвал "циничным" высказывание чешского президента Милоша Земана об аннексии Крыма, пишет издание Novinky.cz .

По словам украинского дипломата, он обеспокоенность предложением Земана, "который, по сути, предложил Украине получить финансовую компенсацию" за оккупацию полуострова.

"Предложение немного цинично, потому что мы должны не только смириться с потерей нашей территории, но и согласиться с тем, что репрессии против украинцев и крымских татар в Крыму российскими оккупантами продолжатся. Жаль, что такие слова исходят от президента Чешской Республики, который, к сожалению, также имел опыт оккупации и репрессий в своей истории", - заявил Перебийнис.

При этом он выразил надежду, что чешское общество не поддержит подобное предложение.

"Я уверен, что ценности, на которых стоит ЕС, никогда не станут предметом переговоров с Россией, которая сегодня нарушает международное право. Украина будет продолжать бороться за Крым, за свою территорию и надеяться на дальнейшую поддержку не только со стороны ЕС, но и на поддержку наших чешских друзей", - отметил украинский посол.