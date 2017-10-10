Президент Турции уснул под слова Порошенко о стране-агрессоре

MIGnews.com.ua

В понедельник, 10 октября, в сети появилось видео, на котором в ходе встречи с журналистами и Петром Порошенко в Киеве, президент Турции Реджеп Эрдоган засыпает, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что видео за сутки набрало больше 10 тысяч просмотров.

На видео отчетливо видно, что глава Турции часто зевает и все время борется с тем, чтобы не уснуть, но во время речи президента Украины о России, как стране-агрессоре и торговых сделках с Украиной, он все же закрывает глаза.

Кроме этого, заметив, то, что президент Турции уснул, Порошенко постучал по столу.