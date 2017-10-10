Стало известно имя нового президента ПАСЕ

Представительница парламента Кипра Стелла Кириакидес победила на выборах президента Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет Европейская правда.
По полученным данным, Кириакидес в третьем туре голосования поддержали 132 депутата. В то же время 84 члена ПАСЕ поддержали литовца Эмануэлиса Зингериса.
Стоит отметить, что Киприотка лидировала во время двух туров голосования, однако не смогла получить абсолютное большинство (от списочного состава ПАСЕ). В третьем туре для победы было достаточно простого большинства голосов от взявших бюллетени.
Считается, что в в пользу Стеллы Кириакидес сыграло то, что она женщина - то есть ее избрание помогало сохранить гендерный баланс.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в пятницу, 6 октября, сообщил, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт подал в отставку.