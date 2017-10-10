Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ

MIGnews.com.ua

В случае возвращения России в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы Украина поднимет вопрос о дальнейшем участии в ПАСЕ. Такое заявление сделал председатель делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев в эфире телеканала NewsOne .

"Если Россия вернется без исполнения резолюций 2013, 2015 и 2016 годов, то получается, что она таким образом покупает себе индульгенцию. Украинская делегация заявила, что это недопустимо, и в таких условиях мы говорим о том, что, возможно, нам придется рассматривать целесообразность участия украинской делегации в ПАСЕ, если Россию вернут без каких-либо ограничений", - заявил украинский дипломат.