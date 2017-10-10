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Украинский МИД готовит реакцию на заявление Земана по Крыму
10.10.2017 16:23

Украинский МИД готовит реакцию на заявление Земана по Крыму

Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму, пишет Европейская правда.

По полученным данным, это не первые подобные заявления чешского президента, и ранее официальная Прага уже была вынуждена извиняться перед Украиной.

"Сейчас правительству Чехии снова придется извиняться за своего президента со словами о том, что международная политика - это не его дело", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время украинское внешнеполитическое ведомство обнародует официальное заявление.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине. По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии.

Теги материала: МИД Украины, Чехия, Земан, Крым
Новости СМИ2
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