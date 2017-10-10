Украинский МИД готовит реакцию на заявление Земана по Крыму

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел Украины готовит официальную реакцию на заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму, пишет Европейская правда .

По полученным данным, это не первые подобные заявления чешского президента, и ранее официальная Прага уже была вынуждена извиняться перед Украиной.

"Сейчас правительству Чехии снова придется извиняться за своего президента со словами о том, что международная политика - это не его дело", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшее время украинское внешнеполитическое ведомство обнародует официальное заявление.