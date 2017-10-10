Задержание пограничников: Украина ограничит встречи с РФ на границе

Стало известно, что пограничники Сумского отряда были захвачены в плен россиянами во время консультативно-представительской встречи. Об этом сообщает глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.
По словам главы ГПСУ, российские силовики могли и не заходить на территорию Украины, а похитить украинских пограничников непосредственно на границе.
Также Цигикал отметил, что в служебном автомобиле похищенных пограничников нашли их верхнюю одежду.
"Это говорит о том, что они шли на краткосрочную консультативную встречу с российскими пограничниками", - добавили в ГПСУ.
Цигикал отметил, что Госпогранслужба передала ФСБ России материалы, удостоверяющие личности захваченных. Процессом возврата арестованных украинцев занялись МИД и Офис омбудсмена.
Кроме этого, в связи с последними событиями, украинская пограничная служба решила ограничить количество пограничных консультативных встреч с россиянами.
"Есть двусторонние соглашения, которые определяют, в каких случаях и кто должен проводить погранично-представительские встречи на границе. Собственно, пожалуй, ограничимся исключительно обстоятельствами, когда случаются нарушения границы в одну или другую сторону и есть необходимость в юридическом плане подтвердить этот факт нарушения. В таких случаях эти встречи не будут проводиться", - рассказал советник председателя ГПСУ Олег Слободян.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Государственная пограничная служба Украины ищет двоих пограничников, пропавших во вторник, 3 октября, во время мониторинга границы в Сумской области. Позже пограничная служба ФСБ России не подтвердила задержание двоих украинских пограничников, которые накануне исчезли в Сумской области.