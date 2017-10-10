Арьев: Ягланд хочет снять санкции с России

MIGnews.com.ua

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд предпринимает попытки вернуть в сессионный зал ПАСЕ российскую делегацию. Об этом на своей странице в Facebook написал глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев.

Политик отмечает, что после отказа РФ платить членские взносы, у организации есть два выхода "сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы".

Арьев также обвинил Ягланда в том, что он "поддается на шантаж" со стороны России и пытается поступиться принципами организации. Из-за этого, по словам Арьева, ряд делегаций пригрозили прекращением работы в организации в случае отмены санкций против РФ.

"К нам в группу ЕНП (Европейской народной партии, - ред.) пришел генсек СЕ Турбьерн Ягланд и с открытым забралом заявил, что после отказа России делать членские взносы, у организации есть два выхода - сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы. Итак имеем попытку высшего руководителя СЕ убедить поддаться на прямой шантаж", - подчеркнул украинский политик.