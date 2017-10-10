Земан предложил узаконить аннексию Крыма

Вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине. Такое заявление сделал президент Чешской Республики Милош Земан во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, пишет Европейская правда.
По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии Крыма, однако считает решенным данный вопрос: "Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело".
В этом контексте Земан предложил решить вопрос аннексии Крыма с помощью выплат Украины.
"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - отметил президент чехии. подчеркнул он.
При этом он заявил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война": "Мы должны избежать европейской войны, и вы это должны понять".
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