Земан предложил узаконить аннексию Крыма

MIGnews.com.ua

Вопрос Крыма нужно решить с помощью выплат Украине. Такое заявление сделал президент Чешской Республики Милош Земан во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, пишет Европейская правда .

По словам чешского президента, он признает незаконность аннексии Крыма, однако считает решенным данный вопрос: "Крым - это аннексия, без сомнения. Но это завершенное дело".

В этом контексте Земан предложил решить вопрос аннексии Крыма с помощью выплат Украины.

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - отметил президент чехии. подчеркнул он.

При этом он заявил, что в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война": "Мы должны избежать европейской войны, и вы это должны понять".