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Данилюк рассказал, когда Украина завершит программу сотрудничества с МВФ
10.10.2017 13:49

Данилюк рассказал, когда Украина завершит программу сотрудничества с МВФ

Украина планирует завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом до 2019 года. Такое заявление сделал  министр финансов Украины Александр Данилюк, пишет Reuters.

"Мы ценим наше сотрудничество. Наша цель - это успешно завершить программу до 2019 года", - заявил украинский министр.

При этом он подчеркнул, что очередной транш от фонда Украина планирует получить до конца текущего года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что принятие пенсионной реформы является главным условием для получения Украиной очередного транша от Международного валютного фонда.

Ранее постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман заявил, что украинское правительство должно приступить к подготовительной работе по внедрению земельной реформы, которая поможет укрепить и стабилизировать аграрный сектор Украины.

Теги материала: МВФ, Данилюк, транш, Украина, сотрудничество
Новости СМИ2
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