Турчинов: Мы смогли наладить выпуск своей бронетехники и ракетных комплексов

MIGnews.com.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины удовлетворяет все основные потребности армии, пишет РБК-Украина.

"Украинский ОПК удовлетворяет все основные потребности нашей армии, Национальной гвардии, СБУ, пограничников, Национальной полиции и других силовых структур", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Также секретарь Совета по нацбезопасности подчеркнул, что Украина сумела наладить выпуск широкого спектра оружия - пистолетов, автоматов, пулеметов, минометов, мощной бронетанковой техники и современных ракетных комплексов.