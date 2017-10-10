Турчинов: Мы смогли наладить выпуск своей бронетехники и ракетных комплексов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины удовлетворяет все основные потребности армии, пишет РБК-Украина.
"Украинский ОПК удовлетворяет все основные потребности нашей армии, Национальной гвардии, СБУ, пограничников, Национальной полиции и других силовых структур", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.
Также секретарь Совета по нацбезопасности подчеркнул, что Украина сумела наладить выпуск широкого спектра оружия - пистолетов, автоматов, пулеметов, минометов, мощной бронетанковой техники и современных ракетных комплексов.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на оккупированные территории Донбасса из России ежедневно привозят все больше оружия и боеприпасов. Также глава Совета по нацбезопасности подчеркнул, что Россия будет продолжать войну на востоке Украины до тех пор, пока границу не будут полностью контролировать.