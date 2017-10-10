Венгрия намерена добиваться пересмотра Ассоциации Украина - ЕС: Киев отреагировал

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон Украины об образовании нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет Радио Свобода .

Глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что намерен инициировать пересмотр соглашения.

"Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам (Украины, - ред.)", - заявил Сийярто.

При этом он выразил мнение, что единственным средством влияния на Украину является увеличение международного давления на Киев.

Стоит отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины пообещали отреагировать на скандальные заявление венгерского министра.

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца заявила, что заявления Сийярто "являются достаточно серьезными", поэтому ответ требует взвешенного подхода".

"На каждый шаг Сийярто или других венгерских должностных лиц мы не всегда реагируем, так как они ежедневно что-то комментируют, нагнетая ситуацию. Но наша позиция по закону об образовании остается неизменной", - отметила Беца.