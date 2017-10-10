Глава МИД Венгрии не захотел обсудить с Климкиным закон об образовании

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не захотел встретиться с украинским коллегой Павлом Климкиным для обсуждения языковой статьи закона об образовании, пишет венгерское издание Magyar Nemzet .

По полученным данным, в понедельник, 9 октября, глава венгерского внешнеполитического ведомства посетил Ужгород и встретился с руководителями организаций закарпатских венгров, а также и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения.

Однако в ответ на предложение Павла Климкина встретиться на Закарпатье и обсудить украинскую образовательную реформу Сийярто заявил, что украинский министр опоздал, так как закон следовало обсуждать до его принятия.