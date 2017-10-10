Глава МИД Венгрии не захотел обсудить с Климкиным закон об образовании

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не захотел встретиться с украинским коллегой Павлом Климкиным для обсуждения языковой статьи закона об образовании, пишет венгерское издание Magyar Nemzet.
По полученным данным, в понедельник, 9 октября, глава венгерского внешнеполитического ведомства посетил Ужгород и встретился с руководителями организаций закарпатских венгров, а также и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения.
Однако в ответ на предложение Павла Климкина встретиться на Закарпатье и обсудить украинскую образовательную реформу Сийярто заявил, что украинский министр опоздал, так как закон следовало обсуждать до его принятия.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Парламентская ассамблея Совета Европы проведет срочные дебаты по языковой статье закона Украины "Об образовании".