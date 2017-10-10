В МИД РФ выступили против размещения миротворцев на всей территории Донбасса

Россия не согласна размещать миротворческий контингент ООН на всей территории оккупированного Донбасса и вдоль границы. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, пишут РИА Новости.
"Россия не согласна на размещение миротворцев на всей территории Донбасса и вдоль границы. Это означает пересмотр Минских соглашений", - заявил российский дипломат.
Как сообщал MIGnews.com.ua, представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Минского процесса, бывший посол Украины в США Александр Моцик заявил, что вероятность введения в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН на Донбассе небольшая, но она есть.
Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что позицию Украины по миротворцам поддерживают все союзники.