Петр Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки

MIGnews.com.ua

Во понедельник, 9 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому Павел Пашковский был уволен с должности заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Украины, сообщается на сайте главы государства.

"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.

Известно, что Пашковский был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым 20 марта 2014.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей , которым на год продлевается особый статус ОРДЛО.

Согласно тексту документа закон вступает в силу с дня публикации.