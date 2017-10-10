Петр Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки

Во понедельник, 9 октября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому Павел Пашковский был уволен с должности заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Украины, сообщается на сайте главы государства.
"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе.
Известно, что Пашковский был назначен на эту должность исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым 20 марта 2014.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО.
Согласно тексту документа закон вступает в силу с дня публикации.