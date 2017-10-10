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Закон о продлении особого статуса ОРДЛО вступил в силу
10.10.2017 08:59

Закон о продлении особого статуса ОРДЛО вступил в силу

Во вторник, 10 октября, в Украине вступил в силу закон о создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым на год продлевается особый статус ОРДЛО, передает парламентская газета "Голос Украины".

Согласно тексту документа, закон вступает в силу со дня публикации. Данным документом вносятся изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года.

Известно, что статья 1 изложена в новой редакции и предполагает продление особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО на год.

Напомним, 6 октября Верховная Рада одобрила законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе.

Также известно, что документ, который продлевает на год действие закона об особом статусе, поддержали 229 народных депутатов. Особый порядок местного самоуправления вводится только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории оккупированного Донбасса.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что реализация закона об особом статусе Донбасса полностью зависит от выполнения российской стороной ряда требований.

Теги материала: Донбасс, закон, статус, Луганск
Новости СМИ2
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