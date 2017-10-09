Украина и Турция отменили договор о двойном налогообложении

MIGnews.com.ua

В понедельник, 9 октября, заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики Турции Нихат Зейбекчи подписали протокол об отмене двойного налогообложения между странами, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

"Заключение этого протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем распределения права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Турцией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах плательщика налога одного государства сумм налогов, оплаченных на территории другого государства", - говорится в сообщении,

Известно, что данный документ позволит п предотвратить уклонением от уплаты налогов и уменьшить давление на законопослушных налогоплательщиков.

Также известно, что протокол поможет устранить налоговую дискриминацию и создать механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами Украины и Турции путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов.

Сообщается, что данный документ создаст благоприятные условия для инвесторов Украины и Турции, стимулирует деловую инициативу предпринимателей и урегулирует вопросы международного налогообложения доходов.