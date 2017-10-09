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Украина и Турция увеличат товарооборот до $10 млрд
09.10.2017 20:59

Украина и Турция увеличат товарооборот до $10 млрд

В ходе совместного заявления с президентом Украины Петром Порошенко президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до 10 млрд долларов, передает РБК-Украина. 

"Мы сегодня, принимая во внимание последние события, приняли решение как можно быстрее вывести наш товарооборот на уровень 10 млрд долларов", - сказал Эрдоган.

В свою очередь Порошенко добавил, что сегодня делегации Турции и Украины тщательно обсудили взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

"Только за шесть месяцев текущего года товарооборот между Украиной и Турцией вырос почти на 20%. Значительно повысился уровень турецких инвестиций в экономику Украины. Турция вошла в топ-5 торговых партнеров Украины и в топ-10 иностранных инвесторов в Украине", - заявил Порошенко.

Президент Украины отметил, что долгожданное двустороннее соглашение о защите инвестиций и изменения, которые были внесены в соглашение о избежании двойного налогообложения придадут дополнительный толчок двустороннему взаимодействию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Петр Порошенко заявил, что Украина и Турецкая Республика углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной и авиакосмической сферах.

Теги материала: Украина, Турция, товарооборот, деньги
Новости СМИ2
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