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Украина и Британия подписали договор об избежании двойного налогообложения
09.10.2017 20:32

Украина и Британия подписали договор об избежании двойного налогообложения

В понедельник, 9 октября, министр финансов Украины Александр Данилюк и государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает пресс-служба украинского Минфина.

Подписание документа состоялось в Лондоне и документ позволит избежать двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран.

Известно, что это будет достигаться, как путем деления права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Великобританией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах налогоплательщика одного государства сумм налогов, уплаченных на территории другого государства.

Сообщается, что результатом подписания протокола будет усиление интереса британских инвесторов к Украине, обеспечение обмена налоговой информацией между странами и предотвращение уклонения от налогообложения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Петр Порошенко заявил, что Украина и Турецкая Республика углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной и авиакосмической сферах.

Теги материала: договор, налогообложение, Британия, Украина
Новости СМИ2
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