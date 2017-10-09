Украина и Турция намерены тесно сотрудничать в оборонно-промышленной сфере

MIGnews.com.ua

В понедельник, 9 октября, Петр Порошенко заявил, что Украина и Турецкая Республика углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной и авиакосмической сферах, передает РБК-Украина.

"Мы можем констатировать, что углубляется сотрудничество в оборонной, оборонно-промышленной, авиакосмической сферах. И сегодняшние наши договоренности безусловно будут способствовать повышению и наращиванию масштабов сотрудничества по указанным направлениям", - сообщил Порошенко.

Также известно, что главы государства обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

"Будут открываться новые маршруты авиа и паромного сообщения между нашими странами", - добавил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, переговоры президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве продолжались три часа.

Также, согласно информации Цеголко, в рамках визита турецкой делегации в Киев будет подписано 9 межгосударственных документов.