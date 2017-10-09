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Украина и Турция намерены тесно сотрудничать в оборонно-промышленной сфере
09.10.2017 19:53

Украина и Турция намерены тесно сотрудничать в оборонно-промышленной сфере

В понедельник, 9 октября, Петр Порошенко заявил, что Украина и Турецкая Республика углубляют сотрудничество в оборонно-промышленной и авиакосмической сферах, передает РБК-Украина. 

"Мы можем констатировать, что углубляется сотрудничество в оборонной, оборонно-промышленной, авиакосмической сферах. И сегодняшние наши договоренности безусловно будут способствовать повышению и наращиванию масштабов сотрудничества по указанным направлениям", - сообщил Порошенко.

Также известно, что главы государства обсудили сотрудничество в энергетической сфере.

"Будут открываться новые маршруты авиа и паромного сообщения между нашими странами", - добавил Порошенко. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, переговоры президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве продолжались три часа.

Также, согласно информации Цеголко, в рамках визита турецкой делегации в Киев будет подписано 9 межгосударственных документов.

Теги материала: Украина, Турция, сотрудничество, оборона
Новости СМИ2
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