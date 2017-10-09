Переговоры Порошенко и Эрдогана длились три часа вместо 45 минут

MIGnews.com.ua

В понедельник, 9 октября, переговоры президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве продолжались три часа, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"Вместо запланированных 45 минут, переговоры тет-а-тет между президентами Украины и Турции длились три часа", - написал он.

Также, согласно информации Цеголко, в рамках визита турецкой делегации в Киев будет подписано 9 межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения. Цеголко также добавил, что Турция вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины.

"Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и введение миротворческой миссии на Донбасс", - написал Цеголко.