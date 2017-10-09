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Переговоры Порошенко и Эрдогана длились три часа вместо 45 минут
09.10.2017 18:59

Переговоры Порошенко и Эрдогана длились три часа вместо 45 минут

В понедельник, 9 октября, переговоры президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана в Киеве продолжались три часа, сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"Вместо запланированных 45 минут, переговоры тет-а-тет между президентами Украины и Турции длились три часа", - написал он.

Также, согласно информации Цеголко, в рамках визита турецкой делегации в Киев будет подписано 9 межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения. Цеголко также добавил, что Турция вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины. 

"Анкара продолжает поддерживать территориальную целостность Украины, и введение миротворческой миссии на Донбасс", - написал Цеголко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Турция больше не нуждается в членстве в Европейском союзе, но Анкара не собирается в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Теги материала: Реджеп Тайип Эрдоган, Петр Порошенко, переговоры
Новости СМИ2
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