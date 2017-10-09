Слободян: Украинские пограничники были захвачены силой

MIGnews.com.ua

Российская сторона могла применить силу при задержании украинских пограничников. Такое заявление сделал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По словам представителя Госпогранслужбы, в России против украинцев уже прошел суд.

"По оперативной информации в РФ против украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение проходило по двум статьям: по незаконному пересечению границы и злостному неповиновению сотрудникам правоохранительного органа. Решение суда - содержание два месяца под стражей. Эти обстоятельства наталкивают на мысль о том, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, лишь это подтверждает", - написал Слободян на своей странице в Facebook.

При этом он выразил мнение, что на украинских офицеров оказывают психологическое давление: "Не исключено, что у них на теле есть видимые признаки физической борьбы на границе",

"Еще одно доказательство в пользу этой версии - во время обзора линии границы, в месте вероятной "встречи" наших пограничников были выявлены следы расположения двух групп которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров", - отметил Слободян.