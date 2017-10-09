Помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам посетит Украину

Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер приедет в Украину с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ООН по координации гуманитарных дел.
"Помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и заместитель координатора по вопросам чрезвычайной помощи Урсула Мюллер посетит Украину с 10 по 13 октября 2017 года", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Украине у Мюллер запланирован ряд встреч с высшими должностными лицами украинского правительства, представителями гуманитарного и дипломатического сообщества, а также семьями переселенцев.
Также сообщается, в рамках визита в Украину Урсула Мюллер посетит Донбасс.
Как сообщал MIGnews.com.ua, атташе по вопросам обороны Посольства Швеции в Украине подполковник Петер Лиден и чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Мартин Хагстрем посетили зону проведения антитеррористической операции.