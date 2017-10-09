Вдова Вороненкова отреагировала на раскрытие убийства супруга

Вдова бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова поблагодарила украинские правоохранительные органы за завершение расследования убийства ее супруга в центре Киеве в марте текущего года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Я безгранично благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всех неравнодушных. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, потому что иначе мы позволяем быть безнаказанности и вседозволенности подонков", - отметила Максакова.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин, который подконтролен ФСБ.