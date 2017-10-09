Вдова Вороненкова отреагировала на раскрытие убийства супруга

MIGnews.com.ua

Вдова бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова поблагодарила украинские правоохранительные органы за завершение расследования убийства ее супруга в центре Киеве в марте текущего года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я безгранично благодарна следствию за проведенную работу и поддержку всех неравнодушных. Жизнь стоит того, чтобы бороться за правду и против зла, потому что иначе мы позволяем быть безнаказанности и вседозволенности подонков", - отметила Максакова.