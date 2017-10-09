Столтенберг: Батальоны НАТО в Румынии являются частью стратегии по сдерживанию России

MIGnews.com.ua

Направленные в Румынию многонациональные батальоны НАТО являются частью мероприятий Альянса по сдерживанию России. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханниса.

"Я считаю, что важно осознавать многонациональные батальоны в Румынии - это часть нашего ответа все более напористой России, которая нарастила свое военное присутствие в черноморском регионе, особенно в Крыму", - цитирует Столтенберга Интерфакс-Украина .

Также было сказано, что Альянсу удалось нарастить присутствие в Черном море, где проходит много военно-морских учений, и увеличить там количество кораблей.