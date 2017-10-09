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Столтенберг: Батальоны НАТО в Румынии являются частью стратегии по сдерживанию России
09.10.2017 15:59

Столтенберг: Батальоны НАТО в Румынии являются частью стратегии по сдерживанию России

Направленные в Румынию многонациональные батальоны НАТО являются частью мероприятий Альянса по сдерживанию России. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханниса.

"Я считаю, что важно осознавать многонациональные батальоны в Румынии - это часть нашего ответа все более напористой России, которая нарастила свое военное присутствие в черноморском регионе, особенно в Крыму", - цитирует Столтенберга Интерфакс-Украина.

Также было сказано, что Альянсу удалось нарастить присутствие в Черном море, где проходит много военно-морских учений, и увеличить там количество кораблей.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не заинтересовано в новой холодной войне с Российской Федерацией.

Теги материала: Йенс Столтенберг, НАТО, Румыния, войска, Россия
Новости СМИ2
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