Крушение самолета в Конго: МИД подтвердил гибель одного украинца

MIGnews.com.ua

Власти Демократической республики Конго официально подтвердили факт гибели одного гражданина Украины в катастрофе Ан-12. Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины Марьяной Бецой в Twitter.

"ДР Конго официально подтвердила гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным. Решаем вопрос репатриации", - отметила Беца.