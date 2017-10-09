Крушение самолета в Конго: МИД подтвердил гибель одного украинца

Власти Демократической республики Конго официально подтвердили факт гибели одного гражданина Украины в катастрофе Ан-12. Соответствующее сообщение было обнародовано пресс-секретарем Министерства иностранных дел Украины Марьяной Бецой в Twitter.
"ДР Конго официально подтвердила гибель одного украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным. Решаем вопрос репатриации", - отметила Беца.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 30 сентября, около десяти человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго. Сразу после вылета самолета из аэропорта были выявлены технические проблемы, затем диспетчеры потеряли связь с бортом. В Вооруженных силах Украины сообщили, что в результате крушения воздушного судна погибли три украинца.