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Песков назвал условия для решения конфликта на Донбассе
09.10.2017 14:54

Песков назвал условия для решения конфликта на Донбассе

Политическая воля сторон конфликта на востоке Украины является главным условием для решения сложившейся ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости.

По словам российского политика, решить конфликт на Донбассе с помощью одного нормандского формата невозможно. По словам Пескова, для этого нужна политическая воля сторон конфликта, в частности Киева и Донбасса.

"Изменения "на земле" не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или иных стран, в частности, США. Изменения "на земле" могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс. Для изменения ситуации "на земле" необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а именно на решение проблем мирными, политическими средствами", - заявил Песков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что реализация закона об особом статусе Донбасса полностью зависит от выполнения российской стороной ряда требований.

Теги материала: Дмитрий Песков, Россия, Донбасс, конфликт
Новости СМИ2
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