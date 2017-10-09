Песков назвал условия для решения конфликта на Донбассе

MIGnews.com.ua

Политическая воля сторон конфликта на востоке Украины является главным условием для решения сложившейся ситуации. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости .

По словам российского политика, решить конфликт на Донбассе с помощью одного нормандского формата невозможно. По словам Пескова, для этого нужна политическая воля сторон конфликта, в частности Киева и Донбасса.

"Изменения "на земле" не могут быть обеспечены силами стран-участниц нормандского процесса или иных стран, в частности, США. Изменения "на земле" могут быть обеспечены только участниками этого конфликта, коими являются Киев и Донбасс. Для изменения ситуации "на земле" необходимо четкое наличие политической воли в плане выхода не на дальнейшее нагнетание конфронтации, а именно на решение проблем мирными, политическими средствами", - заявил Песков.