Прокурор и депутат Одесского облсовета попались на взятке

MIGnews.com.ua

Глава Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского областного совета были задержаны за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По полученным данным, чиновники требовали 40 тысяч долларов у директора предприятия за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию зерновых культур.

Стоит отметить, что задержание было произведено после получения всей суммы взятки. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.