Прокурор и депутат Одесского облсовета попались на взятке

Глава Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского областного совета были задержаны за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
По полученным данным, чиновники требовали 40 тысяч долларов у директора предприятия за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию зерновых культур.
Стоит отметить, что задержание было произведено после получения всей суммы взятки. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники прокуратуры Винницкой области и Службы безопасности Украины задержали должностное лицо одного из отделов Государственной исполнительной службы в городе Винница Главного территориального управления юстиции в Винницкой области.