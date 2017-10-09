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Прокурор и депутат Одесского облсовета попались на взятке
09.10.2017 14:33

Прокурор и депутат Одесского облсовета попались на взятке

Глава Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского областного совета были задержаны за взяточничество. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По полученным данным, чиновники требовали 40 тысяч долларов у директора предприятия за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности по выращиванию зерновых культур.

Стоит отметить, что задержание было произведено после получения всей суммы взятки. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники прокуратуры Винницкой области и Службы безопасности Украины задержали должностное лицо одного из отделов Государственной исполнительной службы в городе Винница Главного территориального управления юстиции в Винницкой области.

Теги материала: ГПУ, взятка, задержание
Новости СМИ2
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