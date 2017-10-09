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Луценко: В Украине больше 10 тысяч нераскрытых убийств
09.10.2017 14:22

Луценко: В Украине больше 10 тысяч нераскрытых убийств  Видеорепортаж

Количество нераскрытых убийств в Украине превысило десять тысяч. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, который транслировал телеканал NewsOne.

"У нас 10 166 очевидных нераскрытых убийств", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин, который подконтролен ФСБ. В настоящее время Генеральная прокуратура закончила расследование и передала дело в суд.

Также мотивом убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова стало сочетание интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина. Юрий Луценко указал, что Тюрину уже сообщили о подозрении в организации убийства.

Теги материала: ГПУ, Юрий Луценко, убийство, видео
Новости СМИ2
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