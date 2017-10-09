Луценко: В Украине больше 10 тысяч нераскрытых убийств

MIGnews.com.ua

Количество нераскрытых убийств в Украине превысило десять тысяч. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, который транслировал телеканал NewsOne.

"У нас 10 166 очевидных нераскрытых убийств", - сказал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин , который подконтролен ФСБ. В настоящее время Генеральная прокуратура закончила расследование и передала дело в суд.