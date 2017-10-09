Луценко сообщил о мотивах убийства Вороненкова

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Мотивом убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова стало сочетание интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

"Следствие считает, что мотивом убийства Вороненкова было сочетание высших интересов Российской Федерации для устранения свидетеля, который давал ценные показания для украинских, а в перспективе мог давать свидетельства и для международных судов, про участие РФ в непровозглашенных военных действиях и военных преступлениях против Украины, с личными мотивами господина Тюрина, который хотел отомстить свой бывшей гражданской жене Максаковой и поднять свой авторитет такими действиями", - сказал он.

Генеральный прокурор добавил, что рассматривать личный мотив, не учитывая политический, невозможно.

Также Луценко указал, что Тюрину уже сообщили о подозрении в организации убийства.

"На данный момент Тюрину, 58-го года рождения, объявлено подозрение в организации умышленного противоправного причинения смерти другому человеку - умышленное убийство по корыстным убеждениям, организация умышленного противоправного причинения смерти другому человеку - умышленное убийство, совершенное на заказ, а также совершение умышленного противоправного причинения смерти другому человеку по предварительному сговору группой лиц", - подчеркнул он.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, п.6 ч.2 ст.115, п.11, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Луценко добавил, что сейчас Тюрин находится на территории Российской Федерации, в связи с чем будет направлен запрос об экстрадиции.