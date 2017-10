Экс-посол Украины в США рассказал о возможности введения миротворцев на Донбасс

Вероятность введения в зону конфликта на востоке Украины миротворческого контингента ООН на Донбассе небольшая, но она есть. Такое заявление сделал представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Минского процесса, бывший посол Украины в США Александр Моцик, пишет УНИАН .

"Вероятность (размещения миротворцев ООН на Донбассе, - ред.), как по мне, не очень высокая, но, с другой стороны, never say never (никогда не говори никогда, - ред.) - то есть при определенных обстоятельствах Россия тоже может дать добро на проведение такой операции. Конечно, этому будет предшествовать очень сложный переговорный процесс, потому что смысл в этой миротворческой миссии будет для нас только тогда, когда мы будем видеть, что она приведет к тем целям, которые мы ставим перед собой, а именно - восстановление территориальной целостности и полного суверенитета над всей оккупированной территории на Донбассе... и восстановление суверенитета Украины над Крымом", - заявил дипломат.

При этом Моцик подчеркнул, что в настоящее время Россия к тому, чтобы в полной мере ощутить действие санкций, поэтому вполне вероятно, что российская сторона согласится на миротворцев.

"Уже сейчас Россия думает, как бы эти санкции с себя снять. И в этом контексте существует вероятность того, что она может на каком-то этапе пойти на компромисс, чтобы были миротворцы на украинской территории, - отметил дипломат. - Вероятность невелика, но она есть... И над этим надо работать".