Зубко: Украина полностью готова к отопительному сезону

MIGnews.com.ua

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2017-2018 годов, пишет УНИАН .

"Сегодня Украина на 100% технически готова - это, в первую очередь, социальные объекты, жилой сектор и самое главное - котельные", - заявил Зубко.

При этом он подчеркнул, что решение о подаче тепла местные органы власти примут в том случае, если среднесуточная температура три дня подряд будет ниже +8 градусов.

"Для нас сегодня важно, чтобы отопительный сезон начался не 15 октября, а отслеживался температурный режим… Там, где будет более трех суток температура меньше +8 градусов, отопление должно быть запущено. Если на социальных объектах внутренняя температура помещений будет меньше +16 градусов, также должно быть включено отопление", - заявил вице-премьер.

По его словам, местные органы власти несут полную ответственность за своевременное начало отопительного сезона.