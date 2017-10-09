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Луценко назвал имя заказчика убийства Вороненкова
09.10.2017 12:44

Луценко назвал имя заказчика убийства Вороненкова

Заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин, который подконтролен ФСБ. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, который транслировал телеканал NewsOne.

Также Тюрин является бывшим гражданским мужем вдовы Вороненкова Марии Максаковой.

"Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич, гражданин Российской Федерации", - сказал Луценко.

Генеральный прокурор добавил, что ФСБ подготовило убийство бывшего депутата Госдумы России вместе с криминалитетом. Также он рассказал, что следствие установило личности всех, кто причастен к убийству, включая заказчиков, организаторов и исполнителей.

В настоящее время Генеральная прокуратура закончила расследование и передала дело в суд.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, прокуратура Киева в скором времени объявит результаты расследования убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова.

Теги материала: Юрий Луценко, убийство, Денис Вороненков, ГПУ, расследование, ФСБ
Новости СМИ2
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